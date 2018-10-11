Свердловская область не освоила федеральные деньги на дороги за 2 года

Аудиторы Счётной палаты РФ по итогам проверки проекта «Безопасные и качественные дороги» заявили, что Свердловская область стала одним из двух регионов России, полностью проигнорировавших федеральные деньги, выделенные по проекту в 2017 и 2018 годах, пишет Znak.com.

«Вышеуказанные факты могут свидетельствовать о том, что дорожные работы в этих регионах вряд ли будут выполнены до 1 ноября 2018 года. Таким образом, есть риск, что ремонт дорог будет производиться в неподходящих для этого погодных условиях, что отразится как на качестве, так и на сроке их службы», — отметил аудитор Счётной палаты Валерий Богомолов.

В целом, по данным аудиторов, на 1 августа регионы использовали лишь 30% средств, выделенных на эти цели Федерацией.

В Министерстве транспорта Свердловской области выводы аудиторов посчитали некорректными.

«Данные, опубликованные Счётной палатой РФ, предоставлены по состоянию на 1 августа 2018 года. При этом средства из федерального бюджета поступили в регион в конце августа. По данным на 10 октября, расход федеральных средств составил 81,95% от общего объёма трансферта», — сообщили в ведомстве.

По данным Минтранса, сейчас в Екатеринбурге на 23 участках полностью завершены работы, по 5 объектам завершается оформление документов. В Свердловской области на 12 участках региональных дорог выполнен основной объём работ, 7 из них введены в эксплуатацию, на остальных работы идут по графику. Всего в этом году на дороги в Свердловской области направлено 1,8 млрд рублей, из которых 800 млн рублей — средства Федерации.