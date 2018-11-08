Свердловская область названа одним из самых протестующих регионов России

Центр экономических и политических реформ в докладе «Рост протестной активности в России» назвал Свердловскую область одним из самых протестующих регионов, пишет РБК. Согласно докладу, лидером по числу протестных акций в 2018 году в стране оказался Санкт-Петербург.

По данным аналитиков, самыми протестными российскими субъектами также стали Ростовская область, Краснодарский край, Саратовская, Московская, Оренбургская, Челябинская области, Москва и Волгоградская область. Меньше всего выступлений недовольных жителей проходит в Чеченской Республике, Туве, на Чукотке и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Резкий рост протестной активности произошёл с начала октября 2017 по конец сентября 2018 года. Всего в России в этом году прошло 2526 протестных акций — в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.