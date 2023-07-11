Свердловская область направила заявку на приобретение 300 автобусов для муниципалитетов региона

Власти Свердловской области направили на федеральный уровень заявку на приобретение 300 автобусов для 70 муниципалитетов региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в ходе двусторонней встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, которая прошла на полях Международной промышленной выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. По словам премьера, запланирована поставка автобусов в российские регионы на общую сумму 50 млрд рублей.

«Все проекты развития, которые мы ведём с использованием федеральных средств, проекты, направленные на повышение качества жизни и благосостояния наших граждан, будут реализованы в Свердловской области в полном объёме, в заданные сроки и с высоким качеством», — отметил Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, валовый региональный продукт (ВРП) по итогам 2022 года увеличился на 5%, превысив 3 триллиона рублей. За прошлый год в области было введено шесть десятков значимых для социально-экономического развития объектов, в том числе 19 промышленных производств. Это позволило создать и модернизировать почти 1,5 тысячи рабочих мест, свыше 800 из которых в промышленном комплексе. Инвестиции в основной капитал по итогам 2022 года выросли более чем на 11%.

«Хочу поблагодарить за организацию “Иннопрома”, за соорганизацию с минпромторгом, с нашими коллегами из Белоруссии, всё проходит на очень высоком уровне — я слышу отзывы от наших коллег: от премьер-министра Казахстана, премьер-министра Белоруссии. В первую очередь на сегодняшний день и Екатеринбург, и область развиваются очень поступательно», — отметил Михаил Мишустин.

Напомним, что, накануне, глава кабмина посетил «Иннопром» и принял участие в работе стратегической сессии.