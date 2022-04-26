Свердловская музкомедия и Театр имени Вахтангова приедут в Нижний Тагил с гастролями

Яркое начало лета ждёт тагильских театралов. В июне на сцене Нижнетагильского драматического театра можно будет увидеть спектакли известных театров, которые приедут в наш город с гастролями. Также в первые дни лета Нижний Тагил станет площадкой Фестиваля малых городов России.

С 8 по 15 июня на сцене тагильской драмы выступят артисты Свердловского академического театра музыкальной комедии. В афише уже любимые тагильчанами спектакли: «Екатерина Великая» (16+), «Принцесса цирка» (16+), «Тётка Чарли» (16+), «Знойные мамочки» (16+) и «Мелодия двух морей» (16+).

С 16 по 21 июня в рамках гастрольного тура при поддержке проекта «Большие гастроли» и Росконцерта состоятся показы спектаклей Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Столичные артисты привезут четыре постановки. Билеты на гастрольные спектакли можно приобрести на сайте, в кассах театра и по «Пушкинской карте».

Напомним, что с 30 мая по 5 июня Нижнетагильский драматический театр впервые станет площадкой Фестиваля малых городов России. На него приедут театры 15 городов: Альметьевска, Березников, Волжского, Глазова, Каменска-Уральского, Комсомольска-на-Амуре, Кудымкара, Лысьвы, Мирного, Минусинска, Новокуйбышевска, Прокопьевска, Сарапула, Стерлитамака, Уссурийска.

Свердловскую область представят Нижнетагильский драматический театр, который покажет постановку «Пегий пёс, бегущий краем моря», и Театр драмы Каменска-Уральского.