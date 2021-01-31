Свердловская команда «Уралочка-НТМК» обыграла краснодарское «Динамо» и поднялась на 6-ю строку в рейтинге

После нескольких поражений подряд волейбольная команда «Уралочка-НТМК» всё же одержала победу над красноярским «Динамо». Игра проходила в рамках 21-го тура чемпионата России Суперлиги Париматч на площадке соперников. Со счётом 3:0 свердловская команда поднялась на 6-ю строчку турнирной таблицы российской Суперлиги.

«Как все помнят, предыдущие игры были для нас неположительные. Тройной проигрыш подряд. Для нас встречи в Калининграде и Саратове были очень сложны физически. Поэтому чисто психологически мы подошли к этой игре по-другому. Мы были готовы к победе. Тренировки не прошли даром, девочки выполнили все установки тренеров, и это и привело к выигрышу. Игра сегодня была очень красивая, я считаю. Да, "Динамо-Краснодар" — лидеры турнирной таблицы, но это женский волейбол, здесь всё меняется постоянно. У нас желание победить было больше. Следующая игра у нас пройдёт дома. И думаю, победа в Краснодаре и вера в себя, которая снова начала чувствоваться, поможет нам и в дальнейшем», — сказал тренер ВК «Уралочка-НТМК» Владимир Вертелко.

Следующий матч «Уралочка-НТМК» проведёт на домашней площадке 6 февраля. В Екатеринбурге команда встретится с санкт-петербургской «Ленинградкой». Игра пройдёт в рамках 22-го тура чемпионата России Суперлиги Париматч.