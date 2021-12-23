Свердловская киностудия снимет первый фильм после перезапуска

Свердловская киностудия после перезапуска снимет первый игровой фильм — социальную драму «Сломя голову» (12+) режиссёра Артёма Аксененко. В списке его работ «Медиатор» (18+) и «Лапси»(16+). Сценарий для картины написал Савва Минаев, ранее работавший на проектах «Цой» (16+), «За час до рассвета» (18+), «Детектив на миллион» (16+). «Сломя голову» — это история преподавателя античной литературы, семьянина и конформиста. Его жизнь меняется за несколько секунд: мужчина случайно попадает на камеры видеонаблюдения во время ограбления банка.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии, проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ. Ожидается, что картина выйдет и в кинотеатрах, и на цифровых платформах.

«Снимаем игровое кино, впервые после перезапуска! Свердловская киностудия запустит в производство социальную драму “Сломя голову”. Картину будут снимать в Екатеринбурге. Фильм был отобран по итогам питчинга экспертным советом Министерства культуры России и рекомендован к получению поддержки. Авторы планируют создать фильм в жанре драмы с элементами экшена и рассказать о роли мужчины в современном мире», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство культуры РФ сообщало о перезапуске работы Свердловской киностудии. Её новым гендиректором стал Виктор Шадрин, занимавший руководящие посты на свердловских телеканалах. Отмечалось, что одна из задач перезапускаемой киностудии — увеличение количества выпускаемых картин.

Свердловская киностудия была создана в 1943 году, на ней снято более 200 художественных и 500 документальных фильмов, около 100 мультфильмов, при этом многие картины киностудии вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.