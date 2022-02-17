Свердловская киностудия открывает новый набор на курс по пяти специальностям

Школа кино Свердловской киностудии объявила набор студентов на новые востребованные в индустрии специальности. Обучение будет бесплатным, студенты киношколы смогут пройти практику на кинопроектах студии, а лучшие выпускники будут трудоустроены.

В новом наборе школы будут обучать специалистов по цифровым изображениям, вторых режиссёров, административный персонал, ассистентов по реквизиту и ассистентов художника по костюмам. Как отметили в пресс-службе киностудии, занятия будут проходить с апреля по ноябрь 2022 года. Выпускникам будет выдан сертификат о прохождении курсов.

Для того чтобы получить новую профессию, нужно заполнить анкету до 15 марта в разделе «Школа кино» на официальном сайте киностудии.

Напомним, школа кино открылась при Свердловской киностудии летом 2021 года. В первый образовательный поток заявки подали 600 человек. По информации пресс-службы киностудии, курсы окончили 74 человека. Сейчас они задействованы в текущих кинопроектах.