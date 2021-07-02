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Свердловская киностудия проведёт бесплатные курсы для тех, кто хочет снимать кино

02.07.2021 13:03
Свердловская киностудия проведёт бесплатные курсы для тех, кто хочет снимать кино

Свердловская киностудия запустит серию бесплатных курсов, чтобы ликвидировать дефицит кадров. До конца 2021 года обучение пройдут 40 новых специалистов, сообщает «Областная газета».  

В киностудии готовят обучающие программы по нескольким направлениям. Здесь можно будет научиться профессии ассистента художника-постановщика, осветителя, механика камеры и ассистента художника по гриму. На обучающую программу Министерство культуры РФ планирует выделить около 4 млн рублей.

В 2022 году студия планирует запустить курсы по четырём специальностям второго состава и мастер-классы по работе киноактёра для артистов региональных театров.

Сейчас в Свердловской киностудии работает не более 100 человек, большая часть пенсионного возраста. Как отметил заместитель генерального директора киностудии и креативный продюсер Евгений Григорьев, они могут преподавать, но работать на современной съёмочной площадке в быстром темпе им физически тяжело.

В этом году киностудия планирует снимать три игровых и три документальных фильма. До конца 2021 года построят две монтажных, в которых можно будет обрабатывать 4К-изображения. Сейчас у кинопроизводителей в планах провести капитальный ремонт здания, павильонов, закупить новое кинооборудование.

Фото: 
паблик Свердловской киностудии во «ВКонтакте»
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