Свердловская ГИБДД рекомендует жителям Нижнего Тагила отказаться от услуг BlaBlaCar и других сервисов по поиску попутчиков

Свердловское управление ГИБДД выпустило пресс-релиз, в котором настоятельно рекомендует жителям области отказаться от использования сервисов по поиску попутчиков для междугородних поездок, самым известным среди которых является BlaBlaCar. В ведомстве считают, что такие поездки могут быть небезопасными для пассажиров.

«Госавтоинспекция Свердловской области не рекомендует выбирать для междугородних поездок водителей, используя мобильные приложения. Поездки могут быть очень опасны, зачастую водители не имеют достаточного опыта управления автомобилем, а транспортное средство может быть неисправно», — говорится в сообщении, распространённом областным отделом пропаганды ГИБДД. В ведомстве также рекомендуют пользоваться услугами легальных перевозчиков и «не экономить на безопасности».

Поводом для соответствующего заявления стало ДТП, произошедшее днём 13 января на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов: на 290 километре дороги автомобиль Toyota вылетел с проезжей части и врезался в дерево. По предварительным данным, 63-летняя водитель не справилась с управлением. Всего в машине находились четверо пассажиров, двое из них, девушки 20 и 22 лет, получили серьёзные травмы. Выяснилось, что все пассажиры являлись пользователями сервиса для поиска попутчиков, женщина-водитель везла их из Серова.