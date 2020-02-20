Свердловская ГИБДД ищет тракториста, который объявил войну дорожным камерам (ВИДЕО)

Неизвестный мужчина, работающий на фронтальном погрузчике, решил объявить войну камерам автофиксации превышения скорости и завалил снегом место парковки автомобиля оператора. Видео появилось в соцсетях накануне, и народным мстителем уже заинтересовались сотрудники полиции.

В УГИБДД по Свердловской области порталу Е1.ru пояснили, что в действиях автора видео усматривается правонарушение по статье 12.33 КоАП «Повреждение дорог». Наказание предусматривает штраф от 5 до 30 тысяч рублей.