Свердловчане пробегут «Кросс нации» в сентябре

Легкоатлетический забег «Кросс нации» в Свердловской области пройдёт 19 сентября. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Главам свердловских муниципалитетов рекомендовано провести на своих территориях декады бега с 9 по 18 сентября. Завершающим мероприятием станет «Кросс нации», который состоится 19 сентября.

В прошлом году «Кросс нации» в городах Среднего Урала также пришёлся на середину сентября. Екатеринбуржцы пробежали забег 21 сентября, а тагильчане — 14-го. В Нижнем Тагиле спортивное мероприятия прошло на набережной Тагильского пруда, оно собрало более 2 тысяч бегунов.