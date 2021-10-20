Свердловчане, которым не исполнилось 35 лет, смогут попасть в Молодёжное правительство 

В Свердловской области проходит конкурс по формированию Молодёжного правительства. Войти в состав совещательного органа могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

«Молодёжное правительство выполняет функцию “кадрового лифта” наиболее талантливой, инициативной, профессиональной молодёжи в систему органов государственного управления. Оно работает по принципу “дублёрства” (за каждым членом правительства области закрепляется дублёр — член Молодёжного правительства)», — говорится на сайте правительства Свердловской области.

Заявки на участие в конкурсе для прохождения в новый состав Молодёжного правительства принимаются в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России» по ссылке. Зарегистрироваться можно до 10 ноября.

Пятый состав свердловского Молодёжного правительства был сформирован в январе 2020 года. Осенью оно впервые в истории стало лучшим в стране. Результаты рейтинга были объявлены в рамках XIII Всероссийского съезда Ассоциации молодёжных правительств Российской Федерации. Начинающие чиновники также одержали победу в номинациях «Лучшая проектно-программная деятельность», «Лучшая кадровая работа» и «Лучшее внешнее взаимодействие».