Шесть тагильчан стали депутатами Молодёжного парламента Свердловской области. Мы узнали, кто эти люди и зачем им политика

26–28 февраля в Свердловской области проходили онлайн-выборы в Молодёжный парламент. От Нижнего Тагила туда избрали шесть депутатов (от каждого района выбрали по два человека). А вчера молодые парламентарии получили свои мандаты. Теперь они в течение двух лет должны регулировать права молодёжи и вовлекать их в общественно-политическую деятельность.

Редакция АН «Между строк» решила узнать у депутатов, ради чего они избираются в парламент, какие задачи перед собой ставят и что хотели бы изменить в Нижнем Тагиле.

Антон Мятович, 20 лет. Учится в НТИ (филиал УрФУ в Нижнем Тагиле)



Фото из личного архива Антона Мятовича / Антон на вручении мандатов



Антон уже известен многим тагильчанам. Юноша несколько лет состоял в российском экологическом движении: вместе с командой он проводил субботники, устраивал посадки деревьев и боролся с «экологическими преступлениями». Но многие тагильчане узнали о нём после того, как он вышел на одиночный пикет против расширения мусорного полигона.



Фото из соцсетей Антона Мятовича / Антон вышел на одиночный пикет у мэрии



Активист хочет, чтобы экологическая обстановка в Нижнем Тагиле улучшилась. Сам Антон сортирует отходы и на машине увозит их на переработку. Но на выборы юноша пошёл не с экологической программой, а с программой «Политика малых дел». Её суть заключается в том, чтобы каждый человек мог обратиться к депутату парламента за помощью. По словам Антона, к нему уже начали поступать первые обращения.

Также Антон считает своей важной задачей улучшение организации школьного питания.

«У нас в последнее время остро стоит проблема детского питания. Дети питаются, грубо говоря, дерьмом. Проблему постоянно замалчивают, и ничего не предпринимается — даже оператора, который занимается организацией питания, поменять не могут», — рассказал депутат Молодёжного парламента Антон Мятович.

Антон хочет проводить регулярный мониторинг качества школьного питания, опрашивать подростков, делать запросы в компетентные органы, чтобы питание в учебных заведениях улучшилось.

Сам юноша учится в Нижнетагильском филиале УрФУ по направлению «экономика». До выборов Антон уже занимался политикой, он около года работает помощником депутата ЗакСО Вячеслава Вегнера: работает с избирателями, заполняет некоторые документы, ведёт соцсети депутата. Сейчас он сам решил попробовать себя в роли депутата.

«Выборы в парламент — это не какой-то батут, который позволит сделать большой скачок в карьере. Скорее, это лесенка, которая позволит перешагнуть на одну ступеньку выше… Тем, кто говорит, что Молодёжный парламент ничего не решает, скажу, что люди просто не умеют этим пользоваться», — считает Мятович.

В будущем молодой человек планирует баллотироваться в ЗакСО Свердловской области.

Данил Попов, 17 лет, учится в школе № 65

Фото из личного архива Данила Попова Фото из личного архива Данила Попова

Данил учится в 11-м классе и готовится к ЕГЭ. После окончания школы юноша планирует пойти учиться в Нижнетагильский педагогический институт (НТГСПИ) на учителя истории и обществознания.

Помимо учёбы, Данил занимается рукопашным боем и парашютным спортом в школе «Авиатор», на его счету более 10 прыжков. Также парень пишет научно-проектные работы: в сентябре 2020 года он занял второе место на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ «Обретённое поколение». Парень выступал с проектом «Боль моя — Афганистан».

В феврале Данил решил избираться в Молодёжный парламент. Он уверен, что полномочия депутата помогут ему в реализации предвыборной программы.

«Этот мандат даёт мне дополнительные полномочия: я могу работать через главу района, через главу города. Это гораздо удобнее, нежели я буду бегать сам и меня все будут спрашивать, кто я вообще такой, а я просто ученик. А так с 11 марта я депутат Молодёжного парламента, у меня будет больше полномочий», — рассказал Данил.

Во время выборов юноша рассказывал ученикам своей школы о предвыборной программе и просил проголосовать за себя на сайте, где проходило голосование. Так, на первом этапе голосования юноша набрал 108 голосов, а на втором — 81.

Данил Попов шёл в парламент с целью создать в школах независимый совет учащихся, который будет повышать гражданскую ответственность школьников. Такой совет обучающихся уже есть во многих школах, его продвигает Российское движение школьников. Но, по словам Данила, его собрание будет отличаться от совета РДШ.

«То школьное самоуправление, которое сейчас даётся в школах, плохо развивает детей. Обычно туда берут детей, которые лучше всех успевают. А мне эта градация на хороших и плохих не нравится — надо всех приобщать», — считает 17-летний Данил Попов.

По замыслу Данила, стать участником собрания смогут учащиеся с 5-го по 11-й класс. От каждого класса школьники будут выбирать по 3-4 ответственных человека, которые будут представлять интересы класса на собрании. Всего в школьное собрание войдут порядка 25 учеников. Они будут избирать своего председателя, зампредседателя, посещать совет педагогов, решать школьные проблемы и проводить мероприятия для детей.

Данил Попов с помощью своей программы хочет снизить нагрузку на учителей и сделать так, чтобы дети активно участвовали в школьной деятельности. А активистов, по задумке молодого депутата, будут награждать бесплатными путёвками в лагеря. Финансировать поездки будут шефы школ и родители учащихся.

Летом Данил лично будет ходить по школам и договариваться с администрацией учебных заведений о создании собрания.

Влада Герасименко, 16 лет. Учится в лицее № 51 и заочно занимается в колледже при Международном юридическом институте

Фото из личного архива Влады Герасименко / Влада получает мандат Фото из личного архива Влады Герасименко

Влада учится в лицее № 51 и заочно занимается в колледже при Международном юридическом институте. В колледже она учится на юриста общей направленности. Помимо этого, девушка изучает английский, китайский и армянский языки .

«Китайский язык — это язык будущего, так как индустрия в Китае очень быстро развивается. А армянский язык выбрала из-за того, что это мой родной язык, большинство моих родственников именно из Армении», — рассказала Влада.

До выборов Влада не состояла ни в каких политических организациях. Девушка занималась лишь в Союзе лицейского братства, в котором активисты решают различные вопросы школы. Сейчас Влада вышла из лицейского братства, так как с этого года она больше не староста класса.

Но это не помешало Владе победить на выборах: в сумме за неё отдали голоса 304 избирателя. Сейчас девушка хочет посмотреть изнутри, как устроен парламент. Политикой школьница интересуется давно, поэтому на выборы она пошла с программой «Политика для всех».

«Я за то, чтобы молодые люди могли участвовать в вопросах внутренней и внешней политики. Но у нас многие люди не интересуется этим, не знают много о политической ситуации в России. Я бы хотела с помощью семинаров развить в них политическую грамотность», — заявила Влада Герасименко.

Девушка планирует в рамках своей предвыборной программы провести в Нижнем Тагиле большой семинар на тему «Как стать политически грамотным человеком?». По замыслу Влады, историки и политологи расскажут молодым людям об основах внутренней и внешней политики, обсудят нынешнюю политическую обстановку в России. Влада планирует привлечь на семинар школьников и студентов. Также она планирует организовать в своей школе политический кружок.

«Про Навального и Голунова тоже будем говорить на семинарах, это неотъемлемая часть оппозиции. Оппозиция в России была всегда, и оппозиция в России — это часть развития страны. Борются с ней или принимают её, побеждает она или она проигрывает — это часть события. Об этом нужно говорить», — рассказала Влада.

У девушки много идей: она хочет упростить в России систему обращений народа к чиновникам, а в школах ввести дополнительные уроки патриотизма и финансовой грамотности. В будущем девушка планирует работать уже в Законодательном собрании Свердловской области.

Татьяна Евдокимова, 26 лет. Работает учителем в школе № 100



Фото из личного архива Татьяны Евдокимовой



Татьяна своей программой хочет вовлечь молодёжь в развитие города. Девушка планирует организовать для школьников профориентационные встречи, а для семейных пар — праздник «День защиты детей» на Муринских прудах.

Вместе с тем Татьяна мечтает о создании на Гальянке образовательного центра для детей с ОВЗ и одарённых детей. Она надеется, что статус депутата поможет ей в лоббировании этой идеи. Девушка уже придумала концепцию центра.

«В центре будут работать логопед, дефектолог, детский психолог, тьютор. На консультациях с логопедом и дефектологом будет учитываться возраст и индивидуальные особенности ребёнка. Занятия будут как в группах, так и индивидуально. Тьютор будет развивать речь, мышление, память, мелкую моторику, фантазию и внимание ребёнка», — описала работу центра Татьяна Евдокимова.

Перед выборами Татьяна направила в школы листовки со своей программой и краткой биографией. Во время голосования девушка сильно волновалась, тем более сайт МИКСО, на котором проходило голосование, постоянно зависал.

«Для меня это новый этап в моей жизни. Это опыт. Мне кажется, это отличная возможность приобщиться к законотворчеству, профессиональной политической деятельности, проявить себя на этом поприще», — рассказала депутат.

Софья Мордяшова, 17 лет. Учится в гимназии № 18

Фото из личного архива Софьи Мордяшовой Фото из личного архива Софьи Мордяшовой

Софья уже седьмой год занимается лёгкой атлетикой в спортивной школе «Юность» и имеет первый взрослый разряд. На выборы в парламент девушка пошла с программой по развитию спортивной и культурной инфраструктуры. Сейчас, по её мнению, в городе спорт развит недостаточно.

«Летом, не говоря о зиме, чувствуется нехватка свободных, открытых стадионов для бега, игры в футбол или баскетбол. Практически все стадионы и поля для игр либо закрыты, либо принадлежат школам, либо находятся в аварийном состоянии», — рассказала Софья Мордяшова.

Также девушка считает, что в городе мало озеленённых территорий для занятий спортом. По её словам, спортсменам, чтобы потренироваться на чистом воздухе, приходится выезжать за город на спортивные базы.

«У нас в городе для бега и занятий спортом есть лишь парк “Народный” на берегу реки Тагил. В целом парк шикарный, но условий для спорта нет никаких: большие столпотворения и присутствие животных — коней и собак», — считает депутат Молодёжного парламента.

Ещё одна важная проблема, по словам девушки, — это отсутствие перспектив у спортсменов, так как сейчас в Нижнем Тагиле нет команд по футболу, баскетболу, волейболу, выступающих на профессиональном уровне.

«У нас нет материальных выплат для многих спортсменов, имеющих высокие разряды, то есть все сборы и выезды на соревнования они оплачивают за свой счёт», — отмечает спортсменка.

В парламенте девушка хочет предложить несколько проектов по благоустройству территорий и созданию условий для молодёжи. Что именно за проекты это будут, Софья не уточняет.

Начинающие депутаты уверены, что Молодёжный парламент поможет им в реализации задуманных проектов и идей. Но так ли это, мы решили спросить у Дмитрия Арды, который в 2018 году стал депутатом Молодёжного парламента.

Фото из соцсетей Дмитрия Арды Фото из соцсетей Дмитрия Арды

По словам Дмитрия, работа в парламенте показала ему работу депутата изнутри: он сам ездил по школам и общался с потенциальными избирателями, также Арды сотрудничал с депутатами Законодательного собрания Свердловской области. В рамках своей программы Дмитрий с коллегами провёл три молодёжных форума «Я выбираю успех», где молодые люди общались со спикерами, которые добились успехов в определённой деятельности.

Юноша считает, что выдвигаться в парламент стоит, если ты хочешь поменять что-то в своём городе. Но в этом году Дмитрий решил не избираться из-за новой системы онлайн-выборов.

«Да, это молодёжно, инновационно, но для начала нужно хотя бы доработать платформу, чтобы у людей не было проблем с регистрацией, — многие избиратели бросали это дело на середине пути. Да и никакая платформа никогда не заменит живое общение с избирателями. Ответственность у кандидата должна быть перед людьми напрямую, без платформ», — считает Дмитрий Арды.

Также экс-депутат решил оставить свои полномочия, потому что он хочет развиваться в новом направлении — Дмитрий планирует улучшать экологию Нижнего Тагила.