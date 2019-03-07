Супруга Дмитрия Рогозина объявила о создании фан-клуба Роскосмоса

Татьяна Рогозина, супруга главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, объявила в Facebook о создании фан-клуба госкорпорации, пишет «Интерфакс».

«Всем привет из Космоса!) вернее, из Роскосмоса!) В условиях постоянных инфо-атак на Роскосмос, объявляем о создании фан-клуба Роскосмоса. Проблем много, а задач — и того больше! Давайте вместе — к звёздам!) А всех дорогих прекрасных женщин — с наступающим нашим милым весенним праздником!» — написала Татьяна (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее в госкорпорации неоднократно заявляли, что Роскосмосу приходится регулярно противостоять информационным атакам.

«Мы внимательно изучаем входящие и исходящие публикации и периодически вносим корректировки в свою работу. Абсолютно непростая задача по мониторингу информпространства и по отражению такого рода атак», — сказал пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко.

Он заявил, что Роскосмос всегда будет сотрудничать со СМИ, которые понимают, «что не только на одном хайпе и "желтизне" можно выехать». Он призвал прессу давать правдивые сообщения, не выдирая слова из контекста.