Супруг кассира башкирского банка заявил, что проиграл похищенные ею 25 млн рублей

Муж кассира башкирского банка Луизы Хайруллиной, обвиняемой в хищении 24,5 млн рублей, утверждает, что проиграл похищенные ею деньги в азартных играх, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РИА Новости.

«Сейчас он намерен поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи собрать деньги, чтобы вернуть банку. Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решёткой», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, 27 мая старший кассир отделения «Россельхозбанка» в Салавате отпросилась с работы пораньше, собрала несколько упаковок наличных и вынесла их из банка в большой сумке. Днём Луиза Хайруллина во время перемены забрала дочерей из школы, после чего семья сбежала из города. Полицейские в их доме обнаружили разбросанные вещи, «словно семья собиралась второпях».

Нашли Хайруллину и членов её семьи в начале июля на съёмной квартире в Казани. Но похищенных миллионов у них при себе не оказалось. Краденые деньги также не смогли найти во время обысков у родственников кассирши.

Луиза Хайруллина находится в СИЗО, ей было предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).