В Казани задержана кассир башкирского банка, сбежавшая с 25 млн рублей

В Казани задержана кассир банка Луиза Хайруллина, которая в конце мая сбежала с примерно 24,5 млн рублей, со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк пишет «Интерфакс».

Женщина вместе с мужем и детьми скрывалась на съёмной квартире в Казани. Местонахождение похищенных денег сейчас устанавливается.

Ранее, 25 июня, полиция обнаружила автомобиль Хайруллиной в гараже её отца. Мужчина заявил, что давно не заглядывал в помещение и не видел автомобиль. В машине было найдено постельное белье. Полицейские предположили, что она скрывалась в гараже отца некоторое время.

Напомним, 27 мая представитель банка сообщил в полицию о пропаже 24,5 млн рублей. В причастности к краже заподозрили сотрудницу банка 1983 года рождения.

По информации местного интернет-портала Bash.News, 27 мая старший кассир отделения «Россельхозбанка» в Салавате Луиза Хайруллина отпросилась с работы пораньше, собрала несколько упаковок наличных и вынесла их из банка в большой сумке. Днём она во время перемены забрала дочерей из школы, после чего семья сбежала из города. Полицейские в доме Хайруллиной обнаружили разбросанные вещи, «словно семья собиралась второпях».

В отношении подозреваемой следственное управление по республике возбудило уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).