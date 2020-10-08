Судимая за коррупцию экс-чиновница Минобороны Васильева стала академиком Академии художеств

Экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева стала почётным академиком Российской академии художеств, сообщила сама Васильева на своей странице в Instagram.

«Благодарю Российскую академию художеств за оказанную честь быть почётным академиком», — написала она.

Евгения Васильева — подруга бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова и фигурант так называемого «дела "Оборонсервиса"», послужившего причиной отставки Сердюкова с поста министра. Экс-министр проходил по делу как свидетель, а Васильева была признана виновной в хищении более 800 млн рублей и получила пять лет колонии. Однако в колонии Васильева провела чуть больше месяца — в счёт наказания пошли три года, проведённые бывшей чиновницей под домашним арестом во время следствия; кроме того, Васильева, как было объявлено, возместила ущерб, поэтому суд счёл возможным удовлетворить ходатайство её адвокатов об УДО. Через несколько лет после этого СМИ писали о бракосочетании Васильевой и Сердюкова, однако сам Сердюков информацию не подтверждал.

Находясь под следствием и домашним арестом, экс-чиновница увлеклась изящными искусствами: выпустила сборник своих стихов, записала видеоклип на песню «Тапочки», организовала выставку своих картин «Страсти по Евгении». После того как уголовное преследование Васильевой закончилось, сообщалось, что она поступила в магистратуру МГУ на курсы «Изящных искусств».