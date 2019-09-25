Судебным приставам разрешат взламывать двери в рамках проверок

Судебных приставов планируют наделить правом взламывать двери квартир и частных домов для проверки правомерности их перепланировки и установки газового оборудования, пишет Znak.com. Такая норма содержится в проекте поправок в закон «Об исполнительном производстве», подготовленных Минюстом и опубликованых на портале проектов нормативных правовых актов.

Для принудительного доступа в помещение у сотрудников ФССП должно быть решение суда, выданное по заявлению государственных структур, занимающихся жилищным надзором. В Минюсте предлагают разрешить приставам ломать двери, если жильцы не пускают проверяющих. При этом нужно выявить неисправность газового оборудования или починить его, а также проверить наличие самовольной перепланировки.

«При осуществлении принудительного доступа в помещение судебный пристав-исполнитель вправе при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в указанные помещения и на указанные земельные участки, и их осмотр», — говорится в документе.

Оговаривается, что жильцам приставы обязаны будут направлять уведомления о необходимости предоставления доступа в помещение и только в случае их игнорирования будет возможна процедура взламывания дверей, за которой должны наблюдать понятые. Причём приставам придётся обеспечить сохранность имущества жильца и не допустить в дом посторонних лиц.

Ранее в сентябре в Минюсте рассказали, что в службу судебных приставов всё чаще поступают дела, которые требуют осмотра квартир, даже если их хозяева против. Неприкосновенность жилища в России гарантирована Конституцией, но при этом суд и сейчас вправе заставить собственника открыть дверь, если, например, у соседей возникли опасения по поводу проводимого им ремонта. В первую очередь процедурой пользуются жилищные инспекции, которые должны бороться с опасными перепланировками. Новый закон поможет выполнению этих решений.