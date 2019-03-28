Судебные приставы взыскали миллион рублей с алиментщиков по всей Свердловской области

Судебные приставы отчитались об итогах массовых рейдов, которые на днях провели во всех районах Екатеринбурга и Свердловской области, сообщает пресс-служба УФССП региона.

Целью рейдов приставов были алиментщики, с них удалось собрать 1 миллион рублей в пользу детей.

«Выход судебных приставов был осуществлён по 1619 исполнительным производствам на общую сумму задолженности по алиментным платежам более 148 миллионов рублей. Было арестовано имущество должников на общую сумму около 4,5 миллиона рублей», — уточнили в УФССП.

Несколько алиментщиков из-за долгов лишились машин: в частности, должник из Тугулыма лишился автомобиля марки ВАЗ-21099 за долг по алиментам на содержание пятилетнего сына, а в Красноуфимске арестовали Hyundai Elantra за долг на сумму более 120 тысяч рублей.

В отношении 77 недобросовестных родителей приставы составили административные протоколы, ещё 13 должников оказались под угрозой уголовного преследования. 42 алиментщика были принудительно доставлены к приставам-исполнителям и написали объяснительные, по какой причине не платят.

Всего с начала 2019 года на исполнении судебных приставов Свердловской области находятся 20 тысяч исполнительных производств на общую сумму около 3 миллиардов рублей.