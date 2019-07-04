Судебные приставы Свердловской области предупреждают о новом виде мошенничества

В Свердловской области зафиксирован новый вид мошенничества, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области. По информации ведомства, житель Качканара получил по почте письмо из Москвы, внутри которого находился исполнительный лист. В документе указано, что данный гражданин имеет право на получение денежной компенсации с указанной суммой и ссылкой на законодательный акт. Уточняется, что после получения письма адресату на телефон позвонят лже-сотрудники приставов и заявят о необходимости оплатить государственную пошлину на счёт, который они продиктуют. При этом исполнительный лист подписан, якобы, сотрудниками Федеральной службы судебных приставов РФ. На бланке есть голограмма, номер, печати и подписи. В ведомстве отметили, что пока есть информация только об одном инциденте на территории области, но подобные случаи неоднократно зафиксированы в соседних регионах.

«Кроме того, мошенники продолжают массовую рассылку писем о вымышленных долгах по всей России. Текст электронного послания от тех же судебных приставов может выглядеть так: “Добрый день, Федеральная служба судебных приставов извещает вас о необходимости закрытия вашего долга до 30.06.19. В случае невозврата долга ваши счета будут заблокированы до полного погашения долга. Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы найдете в прикрепленном файле”. Далее следует информация о том, что “это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно. По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 094 15 79 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте”», - говорят в УФССП.

При переходе по указанной в тексте письма ссылке предлагается загрузить архивный файл, содержащий вирус. В этом случае вся информация на компьютере может стать доступна мошенникам.

Судебные приставы рекомендуют проверять всю информацию на официальном сайте ФССП или по телефону, указанному на электронной площадке.