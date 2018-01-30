Суд запретил использовать данные пользователей «ВКонтакте» в коммерческих целях

Девятый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил иск «ВКонтакте» к компании «Дабл» (Double Data), касающийся сбора и использования данных пользователей социальной сети в коммерческих целях, пишет РБК.

Суд запретил ответчику использовать информацию о пользователях в своих целях, однако при этом отказал во взыскании символической компенсации в один рубль в пользу «ВКонтакте».

«Double Data нарушала права пользователей, используя их данные без предварительного согласия. Для нас принципиально было защитить людей от подобных действий, ведь они доверили информацию о себе нам, не предполагая, что её будет собирать какой-то сторонний сервис», — заявил представитель пресс-службы «ВКонтакте».

Судебный спор между «ВКонтакте» и Double Data начался в январе 2017 года, когда соцсеть обвинила разработчика программного обеспечения по сбору и анализу данных в бесконтрольном коммерческом использовании сведений о её пользователях, например продаже их банкам. Одним из покупателей этой информации было Национальное бюро кредитных историй, ставшее соответчиком по иску.

«ВКонтакте» утверждала, что ни соцсеть, ни сами пользователи не давали разрешения на использование данных в коммерческих целях. Кроме того, соцсеть посчитала, что имеет исключительное право на использование сведений о пользователях, поскольку агрегировала их в обособленную автоматизированную базу данных.

В октябре суд первой инстанции отклонил иск «ВКонтакте», решив, что соцсеть не доказала затраты на создание соответствующей базы данных. Также суд постановил, что программы Double Data не способны обработать информацию, которая отнесена к закрытой и не является общедоступной. «ВКонтакте» посчитала, что суд не до конца разобрался в технической стороне дела, и подала апелляцию.