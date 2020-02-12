Суд взыскал с Фонда капремонта и управляющей компании более 70 тысяч рублей за потоп в квартире жительницы Нижнего Тагила

Свердловский областной суд постановил взыскать с Фонда капитального ремонта и ООО «УК "Жилищно-коммунальное управление"» более 70 тысяч рублей за неоднократное затопление квартиры жительницы Нижнего Тагила, сообщается на сайте суда.

Согласно материалам дела, Римма В. проживает на ул. Ильича в Нижнем Тагиле в квартире на последнем этаже многоквартирного дома. В марте — апреле 2018 года из-за таяния снега в доме стала протекать кровля, в результате чего квартира Риммы неоднократно оказывалась затопленной. Женщина несколько раз обращалась в управляющую компанию, осуществляющую управление её многоквартирным домом. Коммунальщики провели обследование кровли и установили, что при таянии снега вода стекает по стене мимо воронки водостока. Специалисты департамента государственного жилищного и строительного надзора также выявили нарушение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда: так, на утеплителе в чердачном помещении наблюдались следы протечек, кирпичная кладка парапета была частично разрушена, на деревянных конструкциях кровли имелись следы протечек, одно слуховое окно-отверстие было заделано бумагой и тканью, что позволяло снегу попадать внутрь помещения. До этого в доме проводился капитальный ремонт, смонтированная система водопровода, в том числе водоприёмная воронка, в местах сопряжения с кровлей не справлялась с приёмом льда и талой воды в период обильного снеготаяния. Материальный ущерб тагильчанки составил 57 700 рублей.

Прокурор Дзержинского района Нижнего Тагила в интересах Риммы В. обратился с иском в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила к ООО «УК "ЖКУ"», Фонду капремонта Свердловской области и ООО «Промстройсервис» о солидарном взыскании 57,7 тысячи рублей в счёт возмещения ущерба, причинённого затоплением квартиры, а также судебных расходов в размере 6,4 тысячи рублей. Решением районного суда Нижнего Тагила исковые требования были удовлетворены частично: с ООО «УК "ЖКУ"» в возмещение ущерба взыскано 28 850 рублей, расходы по оплате составления заключения специалиста в размере 3 тысяч рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 14 425 рублей. С Фонда капремонта в возмещение ущерба взыскано 28 850 рублей, расходы по оплате составления заключения специалиста в размере 3 тысяч рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований к ООО «Промстройсервис» и ООО «Грандстрой», привлечённых соответчиками, было отказано.

Ответчик ООО «Промстройсервис» не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой просил отказать истцу в удовлетворении требований. Представитель юридического лица полагал, что затопления происходили в результате ненадлежащего содержания многоквартирного дома, а не из-за качества проведённого ремонта. Управляющая компания, принимая без замечаний результаты капитального ремонта, не вправе в дальнейшем ссылаться на отсутствие ответственности перед собственниками за данные недостатки. Судебная коллегия, рассмотрев дело в апелляционной инстанции, оставила решение без изменений.