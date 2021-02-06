Суд взыскал с «дочки» «Норникеля» рекордные 146 млрд рублей штрафа из-за разлива топлива

Арбитражный суд Красноярского края взыскал с «Норильско-Таймырской энергетической компании», дочернего предприятия «Норникеля», рекордные 146 млрд рублей за ЧП в Норильске, где произошёл разлив дизтоплива.

«Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать 146,177 млрд рублей, в том числе в доход государства — 145,492 млрд рублей. Удовлетворению исковых требований в оставшейся части отказать», — цитирует решение судьи ТАСС, уточняя, что Роспотребнадзор требовал взыскать 148 млрд рублей, а сама компания оценила ущерб в 21,4 млрд.

29 мая в Норильске произошёл разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Об аварии стало широко известно только 3 июня, когда о ней говорили на совещании у президента Владимира Путина. Росприроднадзор оценил ущерб экологии от техногенной катастрофы в 148,2 млрд рублей. В «Норникеле» заявили, что оспорят размер вреда, но обязуются ликвидировать последствия аварии за свой счёт.

12 июля произошла вторая авария, во время которой в Красноярском крае в районе посёлка Тухард при перекачке авиационного топлива произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего «Норильсктрансгазу» (входит в ГМК «Норникель»). В результате разлилось около 44,5 тонны авиационного топлива.