Суд взыскал с детского сада в Нижнем Тагиле 100 тысяч рублей за перелом ноги воспитанника

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила по иску районного прокурора взыскал с детского сада № 90 «Детство» в пользу матери воспитанника 100 тысяч рублей за то, что её пятилетний сын получил серьёзный перелом на занятиях по физкультуре, после чего ещё 2,5 часа ждал вызова скорой помощи, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошёл 25 февраля около 10:30. Мальчик вместе с другими детьми делал физические упражнения, но при выполнении «прыжка на месте на двух ногах» он неудачно упал на левый бок и получил серьёзную травму ноги — как было установлено позже, закрытый винтообразный перелом большеберцовой кости левой голени со смещением. После получения травмы ребёнка осмотрел медработник детской городской больницы, мальчику был обеспечен постельный режим. Однако скорую помощь сотрудники детсада вызвали только в 13:49, то есть спустя более чем 2,5 часа, отметили в прокуратуре.

Обстоятельства инцидента были установлены в рамках прокурорской проверки, по итогам которой и был направлен иск в суд. В пресс-службе регионального надзорного ведомства подчеркнули, что прокурор требовал выплаты моральной компенсации в совокупности и за поздний вызов скорой, и за травмирование на физкультуре в целом. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, добавили в прокуратуре Свердловской области.