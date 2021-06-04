Суд вынес третий приговор «ангарскому маньяку» за убийства женщин

Ангарский городской суд приговорил к девяти годам и восьми месяцам колонии «ангарского маньяка» Михаила Попкова, которого ранее уже приговорили к двум пожизненным срокам за убийство 78 женщин, сообщает пресс-служба СК России по Иркутской области.

Новый приговор вынесен по двум эпизодам, о которых Михаил Попков рассказал, уже будучи осуждённым. Речь идёт об убийствах, совершённых им в 1995 и 1998 годах.

По решению суда мужчина признан виновным по п. «з» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершённое в отношении двух лиц).

«С учётом ранее вынесенных приговоров Попкову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — говорится в пресс-релизе СК.

Для участия в судебном процессе «ангарского маньяка» этапировали летом 2020 года в Иркутскую область из Мордовии, где он отбывал наказание. Из-за наличия в деле материалов интимного характера заседания проходили в закрытом от прессы режиме.

В 2015 году Михаил Попков был признан виновным в убийствах 22 женщин, совершённых с 1992 по 2010 год, его приговорили к пожизненному сроку. В 2018 году суд признал бывшего милиционера виновным в убийстве ещё 56 человек и приговорил его ко второму пожизненному сроку.

Убийства совершались на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и в пригородах этих населённых пунктов. Михаил Попков тогда работал в дежурной части ОВД по Центральному району Ангарска. Своих жертв он высматривал на ночных улицах города и предлагал подвезти, нередко прямо на милицейской машине. Обезображенные тела женщин с признаками сексуального насилия обнаруживали случайные люди в пригородных лесах, на обочинах дорог и на кладбищах; жертвы были убиты топорами, молотками, отвёртками, лопатами.

Задержали Михаила Попкова только в 2012 году — в то время он уже не работал в органах, а занимался перегоном автомобилей из Приморского края.