​​​​​​​Суд вынес приговор виновнику ДТП под Екатеринбургом, в котором погибла его семья

Верх-Исетский районный суд сегодня вынес приговор водителю ВАЗ-2113, устроившему смертельное ДТП под Екатеринбургом. Илья Мальцев приговорён к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении.

Суд установил, что водитель ВАЗа был лишён водительских прав и управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. ДТП произошло вечером 10 мая 2021 года на ЕКАДе. На переднем пассажирском сидении Илья Мальцев вёз семилетнюю дочь в детском удерживающем кресле, на заднем — свою супругу, тёщу и тестя. ВАЗ не уступил дорогу Fiat Ducato и столкнулся с ним. Все пассажиры ВАЗ-2113 — девочка, 60-летний мужчина, 71-летняя женщина и женщина 33 лет — скончались. Травмы получил и сам Мальцев. Водитель и пассажир Fiat Ducato не пострадали.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчина признан виновным по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Илья Мальцев полностью признал свою вину. Кроме лишения свободы ему запретили на три года управлять любым транспортным средством. Суд взыскал с осуждённого в пользу потерпевшего 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.