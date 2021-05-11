В Екатеринбурге в ДТП с двумя машинами погибли трое взрослых и ребёнок

В Екатеринбурге в результате столкновения двух автомобилей погибли 4 человека, в том числе ребёнок, со ссылкой на информированный источник пишет ЕАН.

«На 62-м км екатеринбургской окружной автодороги произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2113 с госномером из Удмуртии и Fiat Ducato. Погибли 4 человека, в том числе ребёнок, девочка. Взрослого госпитализировали в ГКБ № 36. На место происшествия выехали представители оперативных служб», — сообщил источник.

В ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что, по предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузового Fiat.

«По предварительной информации, водитель автомашины Fiat Ducato, двигаясь по ЕКАД со стороны Московского тракта в сторону Чусовского тракта, допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-2113, водитель которой двигался в попутном направлении. Обе автомашины получили значительные механические повреждения. В автомашине ВАЗ-2113 находились 5 человек, семья: бабушка, дедушка, мама, отец и их 7-летняя дочь. Они возвращалась с дачи домой, в Екатеринбург. В результате ДТП от полученных травм скончались трое взрослых пассажиров ВАЗ-2113: мужчина 1961 года рождения, женщина 1952 года рождения, женщина 1988 года рождения. Все погибшие находились на заднем пассажирском сиденье. На переднем пассажирском сиденье автомашины ВАЗ-2113 в автокресле находилась 7- летняя девочка, медики не смогли спасти жизнь ребёнка», — отметили в ГИБДД.

Установлено, что за рулём автомашины Fiat Ducato находился мужчина 1982 года рождения, стаж управления транспортными средствами у него составляет 16 лет. В автомашине также находился мужчина-пассажир 1984 года рождения. Они не пострадали.