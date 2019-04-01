Суд вынес приговор убийцам адвоката из Нижнего Тагила

Ленинский суд Нижнего Тагила сегодня, 1 апреля, вынес приговор убийцам сотрудника адвокатской конторы № 1 Валерия Жуганова. Отец и сыновья Влязловские в зависимости от степени участия в преступлении получили от 7 до 9 лет тюрьмы.

«В отношении Влязловских было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Также в зависимости от степени участия старший сын признан подстрекателем, отец стал пособником, а исполнителем — младший сын», — рассказал ИА «Все новости» помощник прокурора Ленинского района Иван Перегуд.

Тело 47-летнего Жуганова было обнаружено в районе СИЗО 30 июня 2018 года, пропал он ещё 15 июня. Следователям удалось найти мужчину, который обладал информацией об обстоятельствах убийства. Благодаря его показаниям правоохранители задержали троих человек — одного по подозрению в убийстве, ещё двух по подозрению в подстрекательстве к совершению преступления.

Осуждённые убили адвоката 16 июня. Во время совместного распития спиртных напитков в грузовом фургоне между Влязловскими и Жугановым возник конфликт. Сначала сотрудника адвокатской конторы № 1 избили, ещё позже старший из сыновей, 33-летний Алексей, посоветовал родственникам избавиться от жертвы. Его отец, 55-летний Яков, предложил отвезти Жуганова в лес на своей машине. За следственным изолятором № 3 на Сан-Донато 26-летний Никита Влязловский ударил адвоката ножом в грудь, отчего тот скончался на месте от сильной потери крови.

Суд приговорил Никиту Влязловского к девяти годам строгого режима, его брата Алексея — к восьми годам в колонии особого режима, а их отца Якова — к семи годам колонии.