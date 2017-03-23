Суд вынес приговор экс-начальнику свердловской ИК за убийство заключённого

Невьянский суд приговорил к 13 с половиной годам лишения свободы бывшего начальника исправительной колонии № 46 Илью Чикина, который обвинялся в смерти заключённого Агбарали Агбаралиева. Следствие установило, что в июле 2015 года в штрафном изоляторе Чикин нанёс Агбаралиеву удар в грудь, после которого тот скончался. Вместе с начальником ИК-46 на скамью подсудимых попали его заместитель Алексей Николаев, бывший начальник отдела безопасности колонии Евгений Панов и младший инспектор группы надзора Дмитрий Усов. Всем предъявлено обвинение по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть» и «Превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия, с применением специальных средств и с причинением тяжких последствий».

«1 июля 2015 года Николаев, Панов и Усов из личной неприязни нанесли телесные повреждения осуждённому под предлогом систематического нарушения им режима отбывания наказания. Впоследствии осуждённый был оставлен на длительное время пристёгнутым наручниками к решётке у входа в камеру. Также установлено, что 3 июля 2015 года в коридоре штрафного изолятора начальник ИК-46 Чикин из личной неприязни нанёс удар кулаком в область сердца пострадавшего», – сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

Сам Илья Чикин вину в смерти Агбаралиева отрицает. По словам бывшего начальника колонии, он не знал о том, что его подчинённые применяли физические наказания к осуждённым, в частности к погибшему. Адвокат экс-надзирателя Роман Калапов заявил, что следствие допустило ряд грубых ошибок и лишило обвиняемого права на честный суд: отказалось от повторной экспертизы тела погибшего, которая, по заключению комиссии специалистов, была проведена с нарушениями, и от восстановления видеозаписи с камеры, где произошла трагедия. Кроме того, считает защитник, проверка на полиграфе двух свидетелей обвинения была проведена неверно.

Родственники Чикина также отвергают обвинения в его адрес. По их словам, Илья Чикин «не тот, кто, даже если бы ударил человека до смерти, стал бы отпираться». Пока бывший начальник колонии признал лишь факт растраты: он оформил водителя колонии на вторую должность, и тот получал двойную зарплату. По заявлению адвоката, приговор Невьянского суда будет обжалован в областной инстанции.

Кроме лишения свободы, Чикин на три года лишён звания подполковника внутренней службы и права занимать должность в правоохранительных органах на три года.

Алексей Николаев и Евгений Панов получили по 13 лет колонии строго режима, а Дмитрий Усов – семь лет общего режима. Все трое также лишены званий и права занимать должности в правоохранительных органах на три года.

Напомним, после гибели Агбарали Агбаралиева 400 осуждённых устроили акцию протеста: на протяжении нескольких дней они отказывались выходить в столовую. В ходе проверки Чикина отстранили от должности и арестовали.

Агентство новостей «Между строк»