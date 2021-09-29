Суд вернул прокурору дело замначальника полиции Кушвы, насмерть сбившего пенсионерку

Кушвинский городской суд вернул прокурору уголовное дело против замначальника полиции по охране общественного порядка кушвинского ОВД, в ДТП с которым погибла 62-летняя пенсионерка, пишет Znak.com.

В пресс-службе суда объяснили, что на предварительной стадии слушания выяснилось, что обвинительное заключение было составлено с нарушениями.

«Постановление о возвращении дела прокурору вынесено на основании пункта 1 части 1 статьи 237 УПК. Копии постановления вручены подсудимому, потерпевшему. Более подробно они ознакомлены с доводами», — сказала пресс-секретарь суда Ольга Батуева.

Она пояснила, что дело снова поступит в суд, когда прокурор или следственные органы исправят ошибки.

Напомним, заместителю начальника полиции было предъявлено обвинение в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

По данным следствия, 18 ноября 2019 года около семи утра мужчина был за рулём Kia Stinger, двигаясь по улице Красноармейской. На пересечении улиц Майданова и Красноармейской он сбил пенсионерку, от полученных травм она скончалась. Полицейский свою вину не признал — женщина, по его словам, переходила проезжую часть в неположенном месте на неосвещённом участке дороги.

Проверки по данном эпизоду следственные органы проводили больше года и четыре раза отказывали семье погибшей в возбуждении уголовного дела, однако прокуратура в ответ отменяла данные решения кушвинского следственного отдела. По мнению адвоката потерпевших Михаила Трясоумова, следователи затягивали дело, чтобы истёк срок привлечения к уголовной ответственности.