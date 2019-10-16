Суд вернул компании «Флай Авто» иск к ФБК на 1 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы вернул компании «Флай Авто» иск к Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального на 1 млрд рублей. Фирма требовала компенсировать убытки, якобы понесённые из-за несогласованных митингов, прошедших в столице 27 июля, 3 и 10 августа. Об этом в своём Twitter сообщил глава юридической службы ФБК Вячеслав Гимади.

Согласно данным, опубликованным юристом, иск был возвращён в связи с тем, что заявление было составлено в нарушениями. В частности, к нему не был приложен расчёт суммы, которую компания потребовала от ФБК, а также не приложены документы, которые могут подтвердить обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

Напомним, «Флай Авто» специализируется на аренде и лизинге легковых автомобилей премиум-класса. В компании заявили, что понесли материальные и репутационные потери из-за митингов оппозиции.

Как пишет Znak.com, компания оценила в 17 млн рублей расход горюче-смазочных материалов из-за изменения маршрутов и перегона машин в парк, в 410,7 млн рублей упущенную выгоду из-за отмены заказов. Также фирма потребовала возместить неустойки за непредоставленные авто, оценив ущерб в 185,3 млн рублей, и повреждения автопарка протестующими на 187 млн рублей. Репутационный ущерб компании был оценён в 200 млн рублей.