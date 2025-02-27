Суд в Нижнем Тагиле повторно рассмотрит уголовное дело о резонансном смертельном ДТП

В Ленинский суд Нижнего Тагила на повторное рассмотрение поступило уголовное дело в отношении 37-летнего Дениса П. Мужчина обвиняется по п. б ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжённого с оставлением места его совершения).

Трагедия произошла утром 9 апреля 2023 года на Южном подъезде к Нижнему Тагилу. Lada Priora, в которой находился Денис П., двигалась в сторону села Николо-Павловское. При перестроении на другую полосу водитель не убедился в безопасности манёвра и создал помеху для Renault Logan. Водитель Renault попытался уйти от столкновения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Spectra. После ДТП водитель Priora скрылся.

В результате аварии пострадали дедушка и внучка, которые ехали в KIA. 14-летняя девочка выжила, а 73-летний пенсионер умер в больнице. Водитель Renault Logan также получил травмы и был доставлен в больницу.

Позже водитель отечественной легковушки признался, что во время движения обогнал попутный Renault Logan, который находился на левой полосе и поменял полосу движения, но он не услышал столкновения, поэтому не остановился.

«Водитель Lada Priora ранее привлекался к административной ответственности, в том числе за отказ от прохождения медицинского освидетельствования по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (на состояние алкогольного опьянения)», — пояснили ранее в ГАИ.

В феврале 2024 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил Дениса П. к шести годам колонии-поселения и лишил его водительских прав на 2,5 года. Также водитель должен был выплатить компенсацию общей в сумме 3 млн рублей.

В мае 2024 года Денис П. попытался обжаловать приговор в Свердловском областном суде, но безуспешно. Тогда мужчина обратился в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. В итоге суд в середине декабря 2024 года отменил обвинительный приговор из-за «существенных нарушений уголовного закона» и снова направил дело в Ленинский районный суд Нижнего Тагила на новое рассмотрение. Очередное слушание запланировано на 2 апреля. Судя по соцсетям Дениса П., в настоящее время он находится в зоне проведения специальной военной операции.