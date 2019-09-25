Суд в Москве арестовал компьютерную программу

Лефортовский суд Москвы, возможно впервые в России, наложил арест на компьютерную программу, пишет «Коммерсантъ».

С ходатайством об аресте программы выступил следователь ФСБ. По неподтвёржденным данным, это одна из версий единой интегрированной информационной системы «Соцстрах». Программу создал бывший заместитель председателя Фонда социального страхования Сергей Ковалевский, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи ФСБ считают, что Ковалевский зарегистрировал права на использование программы, внедрил её в ФСС и, получая вознаграждение, причинил крупный ущерб.

Защита была против удовлетворения требования, указывая, что программа «не является разновидностью имущества», а обвинение необоснованно. Лефортовский суд и апелляционная инстанция Мосгорсуда, однако, пришли к выводу, что программу можно признать «предметом преступления». Какая мера пресечения избрана для самого Ковалевского, пока неизвестно.