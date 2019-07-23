Суд в Костромской области отказался завести дело о неуважении к власти за мат под фотографиями Бастрыкина

Суд в Костромской области отказался возбуждать административное дело о неуважении к власти в отношении пользователя «ВКонтакте», который оставил матерный комментарий под записью в сообществе «Коалиция следователей», со ссылкой на решение суда пишет «МБХ медиа».

25 июня пользователь Константин Калашников прокомментировал запись о награждении кадетов, которую сопровождали несколько фотографий главы СК Александра Бастрыкина. Общаясь к читателям паблика, пользователь написал «уважаемое сообщество ********* (бестолочей)».

Подписчик паблика Кузнецов А. В. с ником Бла-бла-бла-бла-бла пожаловался на комментарий в полицию, но там отказались завести дело, и суд встал на сторону МВД. Судья посчитал, что комментарий не содержит «никаких нецензурных или оскорбительных выражений», адресованных власти.