Суд в Екатеринбурге приговорил бывших высокопоставленных силовиков к длительным срокам по делу о взятке

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал виновными бывшего заместителя главы следственного управления СКР по Свердловской области Михаила Бусылко и бывшего зампрокурора области Дмитрия Чуличкова виновными в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), пишет E1.ru.

Их приговорили к восьми с половиной и девяти годам колонии строгого режима соответственно. Признанный виновным в посредничестве при передаче взятки и мошенничестве адвокат Владислав Вострецов приговорён к девяти с половиной годам колонии.

Гособвинение запрашивало для Михаила Бусылко и Дмитрия Чуличкова по 11 лет колонии строгого режима. Для Владислава Вострецова — 12 лет.

Напомним, Михаил Бусылко был задержан 29 ноября 2019 года по обвинению в получении взятки в общем размере 2 млн рублей от адвоката Владислава Вострецова, которому он пообещал помочь с возбуждением уголовного дела в отношении Александра Пядышева по хищению активов АО «Металлургический завод имени Бардина». Расследование по делу возобновилось по инициативе заместителя прокурора Дмитрия Чуличкова. За это Михаилу Бусылко и Дмитрию Чуличкову полагались взятки по 1 млн рублей. Показания на фигурантов дал бизнесмен Виталий Трухин, который и попросил решить вопрос о возбуждении уголовного дела, по которому он проходил потерпевшим.