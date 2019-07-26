Суд в Архангельской области прекратил дело о неуважении к власти за высказывание о Путине в интернете

Суд в городе Котласе Архангельской области прекратил дело Дмитрия Попперека о неуважении к власти в интернете за отсутствием состава правонарушения. Речь идёт о высказываниях Попперека в адрес президента РФ Владимира Путина. Об этом в своём телеграм-канале пишет глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

«Дело о преследовании Попперека возникло на основании доноса бдительной пенсионерки из Котласа Ольги Ильиной, которой не понравилось, как котлашанин высказывает своё мнение о политической обстановке в стране, упоминая всуе фамилии президента, премьер-министра и губернатора Архангельской области», — написал Чиков.

После принятия закона о неуважении к власти одно за другим стали возбуждать дела за оскорбительные посты и комментарии в интернете в отношении различных представителей власти.