Суд удовлетворил иск полицейского о защите чести и достоинства к тагильскому блогеру

Пригородный суд удовлетворил требования полицейского из Нижнего Тагила Леонида Головинова по иску к местному блогеру Антону Садакову.

Напомним, в ноябре 2021 года Садаков разместил на своём канале в YouTube видеосюжет, обвинив сотрудников полиции в «беспредельном задержании» возле Дворца национальных культур на Руднике им. III Интернационала.

«Местный 36-летний житель зашёл в учреждение культуры, оставив без присмотра в салоне своего автомобиля малолетнего ребёнка. Данный гражданин хорошо известен по целому ряду скандальных видеороликов, которые он длительное время размещает на своём YouTube-канале. Для подготовки таких сюжетов мужчина намеренно создаёт провокационные моменты с работниками торговли, сотрудниками ГИБДД и ППС. То же самое произошло и на этот раз. Он отказался надеть маску внутри помещения ДК, начал пререкаться с работниками дворца, которые были вынуждены вызвать наряд полиции. Ролик, размещённый в сети Интернет, тщательно смонтирован, не исключена подтасовка. Стражи порядка не увозили дебошира в дежурную часть, пока по их вызову не приехала мать ребёнка, которая и забрала его. В отношении нарушителя правил безопасности в период пандемии заведено два административных делопроизводства: по ст. 19.3 и ст. 20.6.1 КоАП РФ — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения», — отмечал тогда представитель областного полицейского главка Валерий Горелых.

Видеозапись получила широкую огласку в средствах массовой информации и социальных сетях и массу негативных комментариев в адрес сотрудников правопорядка.

«Сотрудник патрульно-постовой службы, который не в первый раз столкнулся с откровенно провокационными действиями блогера, всячески препятствовавшего выполнению полицейскими их служебных обязанностей, обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В мае 2023 года Пригородный суд удовлетворил иск полицейского частично: распространённые в интернете сведения признаны не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство, взыскана компенсация морального вреда в размере 30 000 рублей. Этим же решением суда с ответчика в пользу ФБУ «Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» взысканы 67 000 рублей в счёт расходов по проведению судебной лингвистической экспертизы.

Садаков, не согласившись с решением суда, подал апелляционную жалобу.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда распространённые в Сети ответчиком сведения также признаны не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, сумма компенсации морального вреда удовлетворена полностью в соответствии с исковыми требованиями в размере 50 000 рублей, также увеличена на 600 рублей сумма на возмещение расходов по производству судебной лингвистической экспертизы.

Суд обязал блогера опровергнуть свою публикацию на YouTube-канале и сообщить о принятом по данному делу судебном решении, включая публикацию текста резолютивной части апелляционного определения.