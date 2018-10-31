Суд снял арест со счёта Улюкаева для списания штрафа

Замоскворецкий суд Москвы по обращению столичной службы судебных приставов (ФССП) снял обеспечительный арест с банковского счёта бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осуждённого за получение взятки, пишет «Интерфакс».

«Суд постановил: удовлетворить заявление судебного пристава, отменить обеспечительный арест, наложенный на банковский счёт в ПАО "Сбербанк", зарегистрированный на имя Улюкаева», — говорится в решении судьи Ларисы Семёновой.

Заявление столичного управления ФССП было подано в рамках исполнения приговора Улюкаеву. Пристав просил снять арест с банковского счёта бывшего министра, чтобы иметь возможность списать находящуюся на нём сумму для погашения штрафа, назначенного осуждённому. Согласно данным банка исполнительных производств ФСПП, сумма задолженности Улюкаева составляет почти 125 млн рублей, по приговору суда экс-чиновник должен был уплатить штраф в размере 130,5 млн рублей.