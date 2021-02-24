Суд смягчил наказание экс-замглаве свердловского ГУ МВД генералу Романюку

Областной суд смягчил приговор бывшему заместителю начальника регионального главка генерал-майору Владимиру Романюку и его подельнику — экс-начальнику ОМВД по Ярославскому району города Москвы Сергею Глущенко.

Как пишет Е1.ru, Романюку уменьшили срок на 3 месяца. Теперь он проведёт в колонии строгого режима 8 лет и 3 месяца. Ему зачли домашний арест с октября 2018 по декабрь 2019 года, а также отменили штраф и арест на его имущество.

Кроме того, на 2 месяца сократили срок и его подельнику Сергею Глущенко: с 7 лет 6 месяцев до 7 лет 4 месяцев. Глущенко также зачли содержание под домашним арестом. Свердловский областной суд исключил дополнительное наказание в виде штрафа и также отменил арест имущества. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Напомним, Владимира Романюка и Сергея Глущенко обвиняли в получении взятки в размере 1,2 миллиона рублей от бизнесменов, которые занимаются игорным бизнесом. Свои «обязательства» перед предпринимателями они не выполнили, и в результате проверки в одном из азартных клубов были изъяты игровые автоматы.