Суд рассмотрел апелляцию сына главы ГГО на приговор за сбыт наркотиков

Свердловский областной суд оставил без изменения приговор в отношении сына главы Горнозаводского управленческого округа Евгения Каюмова Александра, осуждённого ранее за сбыт марихуаны. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 13 декабря, судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Надежда Ханкевич огласила приговор 28-летнему сыну главы Горнозаводского округа Евгения Каюмова. Он был признан виновным по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» (228.1 УК РФ). Суд назначил молодому человеку наказание в виде 4,5 лет в колонии общего режима. На приговор подали апелляционные жалобы не только осуждённый и его адвокат, но и прокурор.

Каюмов был задержан в Екатеринбурге в апреле прошлого года во время продажи 0,86 грамма соцветий конопли. Сделка проходила в автомобиле «Субару» Каюмова-младшего, после задержания полицейские изъяли у него меченые купюры на общую сумму 1000 рублей.