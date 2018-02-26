Суд продлил домашний арест экс-гендиректору и главбуху «ВИМ-Авиа»

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста обвиняемым в мошенничестве экс-гендиректору «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу и главному бухгалтеру Екатерине Пантелеевой, пишут «Известия». По решению суда срок домашнего ареста продлён до 28 мая. Судом обвиняемым разрешены ежедневные двухчасовые прогулки.

Напомним, 29 сентября прошлого года Басманный суд поместил Кочнева и Пантелееву под домашний арест.

По версии следствия, они приобрели у подконтрольных собственнику и сопрезиденту «ВИМ-Авиа» Рашиду Мурсекаеву компаний авиационное топливо по завышенной стоимости, тем самым авиакомпании был нанесён ущерб в размере более 782 млн рублей. Сам Мурсекаев 12 декабря был арестован Басманным судом заочно.

«ВИМ-Авиа» прекратила выполнять чартерные перевозки пассажиров 25 сентября из-за финансовых трудностей. Из-за действий перевозчика пострадали тысячи клиентов. Задолженность компании перед кредиторами и по зарплатам сотрудников составляет около 7 млрд рублей. 22 ноября министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что «ВИМ-Авиа» постепенно приближается к банкротству.