Суд признал незаконными постройки для мусорного полигона на Шиесе и обязал их снести

Арбитражный суд Архангельской области признал незаконными капитальные строения в районе станции Шиес и обязал снести их, пишет Znak.com.

Речь идёт о постройках, появившихся по инициативе инвестора будущего мусорного полигона — ООО «Технопарк». В паблике «Поморье — не помойка!» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что судебный процесс по этому вопросу начался весной 2019 года. К компании «Технопарк» был подан иск со стороны администрации муниципального образования «Урдомское» — местные чиновники требовали признать самовольными строения, которые были возведены в рамках подготовки строительства мусорного полигона.

«Судебная экспертиза признала большую часть этих объектов капитальными, что является нарушением условий аренды участков. Ходатайство "Технопарка" о проведении повторной экспертизы, поддержанное областной властью, было отклонено. Иск администрации МО "Урдомское" удовлетворён частично, решение предписывает снести объекты в течение месяца с момента вступления его в силу», — отмечают экоактивисты.

29.ru уточняет, что «Технопарк» обязали убрать зону выгрузки вдоль железнодорожного пути площадью около 8 тысяч квадратных метров, вертолётную площадку, ангар, двухэтажное здание общежития, а также водозаборные скважины, ограждения станций водоочистки, участки дорожных сетей и другие строения. Также «Технопарк» должен возместить муниципальному образованию «Урдомское» 500 тысяч рублей за проведение экспертизы построек на Шиесе. Юристы «Технопарка» заявили, что будут обжаловать судебное решение.

Напомним, на Шиесе из-за планов по строительству свалки для московского мусора экоактивисты разбили лагерь и объявили бессрочный протест, произошла целая серия столкновений противников мусорного полигона и силовиков. На многочисленных митингах жители Архангельской области требовали отставки губернатора Игоря Орлова, референдума по вопросу строительства свалки и принятия закона, запрещающего ввоз мусора из других регионов. 15 июня 2019 года строительные работы на Шиесе были приостановлены. Власти заявили, что впереди прохождение государственной экологической экспертизы. Однако техника продолжает работать на станции.