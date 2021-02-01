Суд признал невменяемым мужчину, ограбившего банк в Екатеринбурге и убившего одного из посетителей

Свердловский областной суд признал невменяемым Виталия Дикушина, который в октябре 2019 года ворвался в офис банка «Открытие» на улице Малышева в Екатеринбурге. Экспертиза показала, что у мужчины тяжёлое психическое расстройство, поэтому суд постановил освободить мужчину от уголовной ответственности и направить на принудительное лечение, сообщает СКР по Свердловской области.

Дикушина судили по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). В октябре 2019 года мужчина ворвался в офис банка «Открытие» на Малышева, выстрелил в стену и камеру, потребовав деньги из кассы. В момент ограбления в банке находились шесть человек. Один из посетителей банка, 57-летний Олег Лебедев, попытался остановить нападавшего, но в ходе борьбы получил смертельное ранение.