Суд приостановил передачу Среднеуральского женского монастыря РПЦ

Арбитражный суд Свердловской области перенёс заседание, на котором должны были рассматривать вопрос передачи Екатеринбургской епархии комплекса зданий Среднеуральского женского монастыря, который строил бывший схимонах отец Сергий, пишет Ura.ru.

Решение было принято на заседании суда 19 мая. Причиной для переноса послужило то, что ответчик — администрация Среднеуральска — не успел ознакомиться с делом.

«Экспертиза поступила на все объекты. Вам будет предоставлено время, чтобы с ней ознакомиться и высказаться. По некоторым объектам имеются замечания и дефекты, носящие устранимый характер. В этой части объекты не представляют угрозы жизни и здоровью, но истцу надо высказаться по этому поводу и уточнить, устранены они или нет», — сообщила судья Юлия Яковлева.

Представитель епархии Артём Клименко уточнил, что успел бегло ознакомиться с экспертизой, но не знает, устранены ли на данный момент нарушения, которые касаются пожарной безопасности. Он отметил, что для уточнения необходима пара дней, в итоге заседание перенесли на 26 мая. Тогда епархия представит свою позицию по выявленным нарушениям

Безопасность храмового комплекса зданий Среднеуральского женского монастыря подтвердили в результате обследования. Ранее структура РПЦ просила признать право собственности на 14 религиозных построек в Среднеуральске. Для того чтобы проверить здания на предмет безопасности, из них выселили монахинь Среднеуральского женского монастыря, имущество которого оценено в 1,5 млрд рублей.

Ранее прокуратура Верхней Пышмы потребовала запретить использовать здания, расположенные на территории Среднеуральского женского монастыря. Проверка ведомства показала, что во всём комплексе найдены многочисленные нарушения: эксплуатировались самовольные постройки, где электро-, водоснабжение и водоотведение налажено ненадлежащим образом, здания не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Кроме того, прокуратура выяснила, что на территории Среднеуральского городского округа неконтролируемо происходит захоронение умерших, живших в монастыре. Также прокуратура заявляет, что администрация города не приняла меры к надлежащей организации общественного питания и бытового обслуживания в монастыре.

«Выявленные существенные нарушения действующего законодательства несут угрозу жизни и здоровью лиц, пребывающих и проживающих на территории монастырского комплекса», — сообщают в пресс-службе Верхнепышминского городского суда.

Напомним, 29 декабря 2020 года бойцы ОМОНа впервые приехали в обитель, чтобы задержать бывшего отца Сергия, обвиняемого по части 1 статьи 110 («Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства»), статье 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и статье 330 УК РФ («Самоуправство»). Сейчас он находится в СИЗО-4 Москвы. 25 февраля суд продлил арест Сергия до 28 мая.

26 февраля в Среднеуральском женском монастыре вновь прошли ночные обыски: полиция и вооружённый ОМОН приехали, чтобы задержать отца Силуана (Андрея Кузнецова), келейника бывшего схиигумена Сергия. Как утверждают в СУ СКР по Свердловской области, Кузнецов является фигурантом дела, возбуждённого в 1999 году по статье 105 УК РФ («Убийство»), части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»), части 3 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). По версии следствия, он может быть причастным к убийству трёх человек.

5 марта сотрудники ОМОНа нагрянули в скиты Сергия. Обыски проходили в селе Новосёлово Таборинского района — оперативники продолжают поиски Силуана. 11 марта МВД РФ объявило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в розыске подозреваемого.