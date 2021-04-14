Происшествия

Прокуратура потребовала запретить жить в зданиях монастыря, откуда вывезли сторонников Сергия

14.04.2021 14:47

Прокуратура Верхней Пышмы требует запретить использовать здания, расположенные на территории Среднеуральского женского монастыря, где до сегодняшнего утра жили сторонники экс-схиигумена Сергия (Николая Романова), пишет Znak.com. 

Проверка ведомства показала, что во всём комплексе найдены многочисленные нарушения: эксплуатировались самовольные постройки, где электро-, водоснабжение и водоотведение налажено ненадлежащим образом, здания не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Кроме того, прокуратура выяснила, что на территории Среднеуральского городского округа неконтролируемо происходит захоронение умерших, живших в монастыре. Также прокуратура заявляет, что администрация города не приняла меры к надлежащей организации общественного питания и бытового обслуживания в монастыре. 

«Выявленные существенные нарушения действующего законодательства несут угрозу жизни и здоровью лиц, пребывающих и проживающих на территории монастырского комплекса», — сообщают в пресс-службе Верхнепышминского городского суда. 

В пресс-службе суда Верхней Пышмы, куда поступил иск, уточнили, что в монастыре жили 126 человек. Сегодняшнее выселение жителей монастыря приставами было проведено как обеспечительная мера по иску, уточнили в суде. 

Прокурор Верхней Пышмы направил иск в суд о запрете эксплуатации зданий монастыря. Заседание по делу назначено на 11 мая. 

Екатеринбургская епархия на протяжении нескольких месяцев пытается доказать в суде своё право собственности на все здания Среднеуральского монастыря. На данный момент Арбитражный суд Свердловской области подтвердил это право на здание храма «Спорительница хлебов», и теперь идёт процесс по поводу остальных 14 построек. Пока неясно, что епархия будет делать со зданиями, в которых прокуратура нашла большое количество нарушений, использовать их по факту нельзя. 

Напомним, рано утром 14 апреля в Среднеуральский женский монастырь приехали сотрудники УФССП по Свердловской области при поддержке ОМОН и МЧС: по решению суда они начали выселение жителей обители. Часть из них разъехалась, а другую посадили в автобус и повезли на базу под Берёзовским, где им предложили временно пожить. Однако монахини отказались от этого предложения. По последним данным адвокатов Сергия, их собираются расселять при помощи волонтёров, предложивших приютить монахинь.

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