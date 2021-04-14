Силовики в очередной раз начали штурм Среднеуральского женского монастыря

В Среднеуральском женском монастыре силовики устроили штурм, на территорию обители приехало около 50 машин: автозаки, машины Росгвардии, ОМОНа, полиции, а также служебные авто с чёрными номерами, пишет E1.ru.

Ситуацию прокомментировали судебные приставы.

«В ГУФССП России по Свердловской области поступил исполнительный документ неимущественного характера немедленного исполнения, выданный Верхнепышминским городским судом, о запрете нахождения и проживания граждан на территории комплекса Среднеуральского женского монастыря в связи с выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающими реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса. Возбуждено исполнительное производство, осуществлён выезд по адресу, указанному в исполнительном документе, для осуществления исполнительных действий по решению суда в соответствии с ФЗ "Об исполнительном производстве". Органы государственной власти оказывают необходимую помощь в размещении лиц по другому адресу, также предоставлен транспорт для переезда. Все права граждан при совершении исполнительных действий соблюдены», — рассказали в ГУФССП.

Напомним, 26 февраля в Среднеуральском женском монастыре прошли ночные обыски: полиция и вооруженный ОМОН приехали, чтобы задержать отца Силуана (Андрея Кузнецова), келейника бывшего схиигумена Сергия. Как утверждают в СУ СКР по Свердловской области, Силуан является фигурантом дела, возбужденного в 1999 году после убийства трех человек.

5 марта сотрудники ОМОНа проводили обыски в скитах сторонников Сергия в Таборинском районе.

До этого, 29 декабря 2020 года, бойцы ОМОН впервые приехали в обитель, чтобы задержать самого бывшего отца Сергия, обвиняемого по части 1 статьи 110 («Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства»), статье 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и статье 330 УК РФ («Самоуправство»). Сейчас он находится в СИЗО-4 Москвы. 25 февраля суд продлил арест Сергия до 28 мая.