Суд приговорил срочника Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев, к 24,5 годам колонии строгого режима

Читинский военный суд приговорил срочника Рамиля Шамсутдинова к 24,5 годам строгого режима за стрельбу в войсковой части в Забайкалье, пишет ТАСС.

Обвинение запрашивало для него 25 лет колонии. В ходе заседания во втором Восточном окружном военном суде сторона обвинения поддержала гражданские иски о компенсации морального вреда семьям погибших и пострадавших на 28 миллионов рублей. Адвокат солдата попросил учесть, что Шамсутдинов признал вину, раскаялся и ранее не совершал преступлений.

Ранее, в конце декабря, коллегия присяжных единогласно признала Шамсутдинова виновным, но отметила, что он заслуживает снисхождения.

Напомним, в октябре 2019 года Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в воинской части в ЗАТО Горный в Забайкальском крае. В результате погибли восемь человек. Рядовой объяснил свой поступок дедовщиной.