Гособвинитель запросил 25 лет колонии для срочника Шамсутдинова, застрелившего восьмерых сослуживцев

Гособвинение попросило приговорить срочника Рамиля Шамсутдинова, осенью 2019 года убившего восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима, пишет ТАСС.

В ходе заседания во втором Восточном окружном военном суде сторона обвинения поддержала гражданские иски о компенсации морального вреда семьям погибших и пострадавших на 28 миллионов рублей. Адвокат солдата попросил учесть, что Шамсутдинов признал вину, раскаялся и ранее не совершал преступлений.

Ранее, в конце декабря, коллегия присяжных единогласно признала Шамсутдинова виновным, но отметила, что он заслуживает снисхождения.

Рамиль Шамсутдинов застрелил восьмерых сослуживцев в октябре 2019 года. Он утверждал, что причиной стали издевательства и угроза изнасилования. На заседании суда в декабре он раскаялся в содеянном.