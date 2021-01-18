Суд приговорил математика Мифтахова к 6 годам колонии по обвинению в поджоге офиса «Единой России». Дело строилось на показаниях секретного свидетеля, который умер

Головинский районный суд Москвы признал виновным в хулиганстве по делу о поджоге офиса «Единой России» аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова и приговорил его к шести годам колонии общего режима, пишет «Медуза».

Ещё одну фигурантку дела Елену Горбань приговорили к четырём годам лишения свободы условно, а Андрея Ейкина — к двум годам лишения свободы условно, они ранее признали вину. Мифтахов вину не признал.

Прокуратура просила приговорить Мифтахова к шести годам заключения в колонии общего режима, Горбань — к четырём годам условного срока, а Ейкина — к двум годам условно.

Инцидент произошёл в ночь на 31 января 2018 года в офисе «Единой России» на Онежской улице в Москве — неизвестные разбили окно и кинули внутрь дымовую шашку, тогда никто не пострадал.

По версии следствия, фигуранты дела о поджоге офиса «Единой России» принадлежали к анархистскому движению «Народная самооборона», которое связывают с терактом у здания ФСБ в Архангельске.

Спустя год, в феврале 2019 года, по делу о нападении на офис «Единой России» арестовали Азата Мифтахова. Первоначально его задержали, заподозрив в изготовлении взрывчатки, но суд дважды отказался арестовать аспиранта МГУ, посчитав, что доказательств недостаточно. Затем Мифтахова задержали по делу о поджоге офиса.

Защита утверждала, что доказательства гособвинения строятся на показаниях двух засекреченных свидетелей, один из которых умер, при этом двое других обвиняемых отрицают участие Мифтахова в нападении на офис «Единой России». Ейкин при этом говорил, что не знаком с Мифтаховым.

После задержания правозащитники заявили, что на теле Азата Мифтахова нашли следы пыток: на груди — след от шуруповёрта, на ухе — синяк. Следственный комитет при этом отказался возбуждать уголовное дело о применении насилия.

В поддержку Азата Мифтахова выступили сотни учёных из разных стран, включая известного философа и лингвиста Ноама Хомского.