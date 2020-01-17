Суд приговорил к 13 годам колонии кировчанку, оставившую свою трёхлетнюю дочь на неделю без еды и воды в запертой квартире

Кировский областной суд 17 января приговорил к 13 годам колонии общего режима Марию Плёнкину, которая оставила свою трёхлетнюю дочь одну в квартире без еды и воды и ушла к подруге. В итоге девочка умерла.

«Суд приговорил признать Плёнкину Марию Владимировну виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "д", ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью") и назначить ей наказание 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год», — цитирует ТАСС решение суда.

Напомним, тело ребёнка 20 февраля 2019 года обнаружила бабушка. Согласно материалам дела, тело девочки обнаружили на диване. В квартире была температура +15 градусов, при этом малышка лежала без одежды. В помещении были раскиданы игрушки, разбросан мусор. Перед уходом из дома Плёнкина перекрыла вентили с водой. Дочери она оставила две бутылки йогурта, мясо курицы и упаковку сарделек. В период с 13 по 20 февраля кировчанка жила у подруги. Она посещала ночной клуб, парикмахерскую, при этом всем она говорила, что за ребёнком присматривают.

По данным следствия, перед трагедией мать девочки высказывала намерения отдать ребёнка в социальное учреждение. Следователям женщина заявила, что не желала смерти дочери, когда уходила из дома.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», экспертиза признала Плёнкину вменяемой.